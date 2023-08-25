Дональд Трамп у в’язниці округу Фултон в Атланті 24 серпня.

Згодом ліве видання Vice опублікувало фото Трампа та його радників.

Vice припустили: «Цього разу до цього четвертого кримінального розслідування до нього приєдналися і високопровідні радники, серед яких юристи Руді Джуліані та Джон Істман, колишній керівник штабу Білого дому Марк Медоуз та адвокат “кракена” Сідні Пауел.

Спеціальний радник Джеком Смітом Трампу вже предʼявив звинувачення у двох справах.

Юридичні експерти кажуть, що якщо Трамп виграє президентські вибори 2024 року, він, можливо, зможе зупинити прокуратуру, наказавши Міністерству юстиції відступити, або зробивши перевірену законом спробу помилувати себе.

Він також обвинувачений у справі про фальшиві документи в Нью-Йорку, яка, ймовірно, не призведе до увʼязнення»