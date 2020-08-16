Документ опубліковано на сайті міністерства фінансів США.
Як повідомлялося раніше, на початку серпня Трамп розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни через 45 діб.
Тиждень потому він підписав ще один указ. У ньому президент запевнив, що “є достовірні докази того, що […] компанія […] може вжити заходів, які загрожують національній безпеці США”.
Новий указ зобов’язує китайську компанію ByteDance, яка володіє сервісом, відмовитися від використання додатку TikTok для обміну відео у США протягом 90 днів (цей термін може бути додатково розширений на строк до 30 днів).
Також у цей термін компанія має знищити всі дані, отримані від користувачів TikTok у Сполучених Штатах та сповістити про виконання Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS).
Крім цього, ByteDance має позбутися всіх матеріальних або нематеріальних активів чи майна у США.
Як зазначає Reuters, новий указ підсилює тиск на ByteDance з метою змусити продати TikTok і юридично підкріплює жорсткі заходи уряду США щодо китайського додатка.
Документ також розширює повноваження офіційних осіб США — вони можуть перевіряти дані та інформаційні системи TikTok і ByteDance у той час, коли ведуться переговори щодо його продажу.
- Раніше повідомлялося, що у компанії Twitter провели попередні переговори про можливу купівлю застосунку TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.
- Компанія Microsoft заявила, що продовжить переговори з китайською компанією ByteDance про покупку сервісу для створенню і перегляду відео TikTok на території США.
- 5 серпня Facebook запустив у платформі Instagram, яка їй належить, новий сервіс Reels для створення коротких музичних відео, схожий на TikTok.