Президент США Дональд Трамп опублікував указ, згідно з яким компанія ByteDance має протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов'язані з додатком TikTok.

Документ опубліковано на сайті міністерства фінансів США.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня Трамп розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни через 45 діб.

Тиждень потому він підписав ще один указ. У ньому президент запевнив, що “є достовірні докази того, що […] компанія […] може вжити заходів, які загрожують національній безпеці США”.

Новий указ зобов’язує китайську компанію ByteDance, яка володіє сервісом, відмовитися від використання додатку TikTok для обміну відео у США протягом 90 днів (цей термін може бути додатково розширений на строк до 30 днів).

Також у цей термін компанія має знищити всі дані, отримані від користувачів TikTok у Сполучених Штатах та сповістити про виконання Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS).

Крім цього, ByteDance має позбутися всіх матеріальних або нематеріальних активів чи майна у США.

Як зазначає Reuters, новий указ підсилює тиск на ByteDance з метою змусити продати TikTok і юридично підкріплює жорсткі заходи уряду США щодо китайського додатка.

Документ також розширює повноваження офіційних осіб США — вони можуть перевіряти дані та інформаційні системи TikTok і ByteDance у той час, коли ведуться переговори щодо його продажу.