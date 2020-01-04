Американський президент Дональд Трамп планував ліквідацію очільника спецпідрозділу Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані після атаки на американську військову базу в Іраку в кінці грудня.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

27 грудня, в результаті ракетного удару сил Іраку по американській базі, загинув американський солдат-контрактник. Після цього випадку Трамп дав розпорядження своїм помічникам – планувати ліквідацію Сулеймані.

Також американські дипломати зверталися до відповідних відомств Франції та інших союзних країн з проханням застерегти Іран від “вбивств американців”.

“Однак червона лінія була пересічена”, – зазначено в повідомленні.

Після атаки на американську базу, Трамп доручив консультанту з питань національної безпеки Роберту О Брайєну, держсекретареві Майку Помпео і віце-президенту Майку Пенсу розробити план авіаудару по іранському генералу.

З метою ліквідації Сулеймані команда використовувала захищені лінії зв’язку, щоб неодноразово обговорювати авіаудар.

У четвер літак флоту Білого дому відправили до Каліфорнії, щоб переправити О Брайєна був з Трампом, коли почнеться атака.

У виданні підкреслили, що американським військовим не давали прямого наказу – стежити безпосередньо за Сулеймані. Коли розвідка доповіла Трампу, що він знаходиться в аеропорту Багдада, американський лідер віддав наказ атакувати.

У той же час за словами інших джерел, саме Сулеймані був метою Трампа, оскільки президент США в точності знав, коли він прилетить в аеропорт, відстежуючи його маршрут.