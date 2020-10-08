Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
За словами інсайдерів, 12 жовтня Трамп збирається на зустріч з виборцями в Пенсильванії, а 13 жовтня – в Мічигані.
15 жовтня Трамп збирається особисто брати участь у другому раунді дебатів зі своїм суперником на виборах від Демократичної партії Джо Байденом. Дебати відбудуться в Маямі.
Також Трамп збирається до Флориди, але дату поїздки не повідомляють.
У Bloomberg зазначили, що плани Трампа можуть змінитися.
Про те, що Трамп планує зустрічі з виборцями з наступного тижня, писали також у The New York Times.
- 2 жовтня повідомляли, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.