Президент США Дональд Трамп планує повернутися до передвиборчої кампанії, попри те, що не минуло й тижня з моменту зараження коронавірусом. На 12 жовтня він планує зустріч з виборцями.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За словами інсайдерів, 12 жовтня Трамп збирається на зустріч з виборцями в Пенсильванії, а 13 жовтня – в Мічигані.

15 жовтня Трамп збирається особисто брати участь у другому раунді дебатів зі своїм суперником на виборах від Демократичної партії Джо Байденом. Дебати відбудуться в Маямі.

Також Трамп збирається до Флориди, але дату поїздки не повідомляють.

У Bloomberg зазначили, що плани Трампа можуть змінитися.

Про те, що Трамп планує зустрічі з виборцями з наступного тижня, писали також у The New York Times.