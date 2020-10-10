Про це повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів.
В рамках запланованого заходу, Трамп скаже кілька заяв з балкона Білого дому. На вечір розіслали близько 2 тисяч запрошень.
В адміністрації президента вже заявили, що такий захід може викликати критику щодо легковажного ставлення Трампа до коронавірусу.
Всі учасники повинні прийти в масках, заповнити спеціальні анкети, їм перевірятимуть температуру.
- 2 жовтня повідомляли, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.