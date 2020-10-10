Президент США Дональд Трамп, який захворів на коронавірус, збирається організувати захід на 2 тисячі осіб на галявині Білого дому.

Про це повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на інсайдерів.

В рамках запланованого заходу, Трамп скаже кілька заяв з балкона Білого дому. На вечір розіслали близько 2 тисяч запрошень.

В адміністрації президента вже заявили, що такий захід може викликати критику щодо легковажного ставлення Трампа до коронавірусу.

Всі учасники повинні прийти в масках, заповнити спеціальні анкети, їм перевірятимуть температуру.