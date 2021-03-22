Про це телеканалу Fox News повідомив прессекретар Трампа Джейсон Міллер.
Міллер розповів, що Трамп “повернеться в соціальні мережі, ймовірно, через два-три місяці” зі своєю власною платформою.
За його словами, нова соцмережа приверне десятки мільйонів нових користувачів і “повністю змінить правила гри”.
“Я думаю, це стане найбільш “гарячим квитком” в соціальних мережах, це повністю змінить правила гри, і все чекатимуть, щоб побачити, що саме робить президент Трамп”, – сказав Міллер.
Також він додав, що до Трампа з цього приводу зверталися різні компанії та що він зараз веде переговори.
Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень в Капітолії США 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- Соціальна мережа Twitter також заблокувала акаунти ряду прибічників Дональда Трампа, які на своїх сторінках просували теорії змови спільноти QAnon.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Дональда Трампа, які були раніше заблоковані.
- 5 березня генеральна директорка YouTube Сьюзан Войчицька розповіла, що платформа збирається розблоковувати аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа, але не зараз.
- У лютому колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.