Колишній президент США Дональд Трамп, якого забанили у Twitter і Facebook, планує запустити власну соцмережу в найближчі місяці.

Про це телеканалу Fox News повідомив прессекретар Трампа Джейсон Міллер.

Міллер розповів, що Трамп “повернеться в соціальні мережі, ймовірно, через два-три місяці” зі своєю власною платформою.

За його словами, нова соцмережа приверне десятки мільйонів нових користувачів і “повністю змінить правила гри”.

“Я думаю, це стане найбільш “гарячим квитком” в соціальних мережах, це повністю змінить правила гри, і все чекатимуть, щоб побачити, що саме робить президент Трамп”, – сказав Міллер.

Також він додав, що до Трампа з цього приводу зверталися різні компанії та що він зараз веде переговори.

Нагадаємо, дію облікового запису Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень в Капітолії США 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан в Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.