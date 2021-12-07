Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Newsmax TV.
“Так, я пишу їх (мемуари – ред.). Ось побачите – це буде дуже сильна річ”, – сказав він
Трамп додав, що його майбутня книга “викликала великий інтерес у видавців”.
При цьому 45-й президент США не окреслив термінів публікації своїх мемуарів, а також можливих тем, які буде там порушено.
Довідка. Дональд Трамп був 45-м президентом Штатів Америки. Він обіймав цю посаду з 2017 по 2021 рік. На президентських виборах 2020 року Трамп висунув свою кандидатуру від Республіканської партії , але програв вибори демократу Джо Байдену.
- Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки бізнесмен Дональд Трамп заявив про отримання мільярда доларів інвестицій для нової соцмережі – Truth Social.
- Нагадаємо, роботу облікових записів Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
- На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.