Колишній президент США Дональд Трамп почав писати мемуари про те, як він обіймав посаду голови держави та працював у Білому домі.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Newsmax TV.

“Так, я пишу їх (мемуари – ред.). Ось побачите – це буде дуже сильна річ”, – сказав він

Трамп додав, що його майбутня книга “викликала великий інтерес у видавців”.

При цьому 45-й президент США не окреслив термінів публікації своїх мемуарів, а також можливих тем, які буде там порушено.

Довідка. Дональд Трамп був 45-м президентом Штатів Америки. Він обіймав цю посаду з 2017 по 2021 рік. На президентських виборах 2020 року Трамп висунув свою кандидатуру від Республіканської партії , але програв вибори демократу Джо Байдену.