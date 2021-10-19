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Трамп подав позов до суду про заборону розкриття документів щодо штурму Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп вимагає через суд заборонити розкриття документів, які стосуються його адміністрації, в рамках розгляду штурму будівлі Конгресу 6 січня.

Вівторок, 19 жовтня 2021, 10:30

Про це повідомляють міжнародні інформагентства Reuters та АР.

Відповідний позов був поданий в понеділок у федеральний окружний суд столичного округу Колумбія.

У ньому Трамп заявив, що серпневий запит комітету був “майже безмежним за обсягом” і стосувався записів, які не мають зв’язку зі штурмом.

Він також наголосив, що матеріали, які запросила комісія, захищені “привілеєм виконавця влади”.

Експрезидент посилається на правову доктрину, яка захищає конфіденційність комунікацій між співробітниками Білого дому.

“Запити комітету безпрецедентні за своєю широтою та масштабом і не пов’язані з будь-якою законною законодавчою метою”, – йдеться в позові Трампа.

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys. 

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина — безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення у зв’язку з участю у заворушення. Серед них — Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали 5 осіб. Про смерть 4 осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.

У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.

  • Детально про події 6 січня у Вашингтоні та безпосередньо Капітолії — в матеріалі.
Теги: Дональд Трамп, захоплення Капітолія, Капітолій, позов, поліція, поліціянти, розслідування, суд, штурм Капітолія

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