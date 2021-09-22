45-й президент США Дональд Трамп подав судовий позов проти своєї племінниці Мері Трамп та видання The New York Times через те, що вони частково оприлюднили його податкову звітність за 2018 рік.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Йдеться про матеріал журналістів-розслідувачів The New York Times Сюзен Крейг, Девіда Барстоу й Рассела Бетнера. Там йшлося про податкову звітність Трампа, яку журналістам віддала племінниця 45-го президента, Мері Трамп.

Зокрема, в матеріалі журналісти видання написали, що поняття “успішного бізнесу” Трампа — перебільшені. Батько Трампа, Фред Трамп-старший, передав йому принаймні 413 мільйонів доларів, зокрема й через схеми уникнення від сплати податків. За словами Трампа, його племінниця порушила угоду щодо нерозголошення, підписане членами родини при розподілі спадку Фреда Трампа-старшого у 2001 році. Він стверджує, що знали про їх угоду та зробили все можливе, аби її було порушено.

Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.

У 2018 році американське видання New York Times провело розслідування, в ході якого вдалося з’ясувати, що нинішній президент США Дональд Трамп зберіг $413 мільйонів шляхом несплати податків за нерухомість батька.

У позові сказано, що відповідачі “таємно домовилися з метою отримання конфіденційної інформації, яку використовували з власною метою й для фальшивої легітимізації опублікованих ними матеріалів”. Окрім цього, згадується про книгу Мері Трамп “Занадто багато і завжди бракує: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину“, яка вийшла у 2020 році. Там авторка розповіла про те, що передала журналістам інформацію про податкову звітність Трампа.

Тепер Трамп через суд вимагає, аби його племінниця та видання The New York Times виплатили 100 мільйонів доларів компенсації. Однак, в NYT нагадали, що у 2018 році, коли матеріал було опубліковано, Трамп називав його нудним та говорив, що там написано неправду.

За словами представниці видання Даніель Роудс Га, The New York Times збирається до суду з цього приводу. За її словами, матеріал журналістів “сприяв усвідомленню громадянами шляхом прискіпливої журналістської роботи на тему, яка мала виключний суспільний інтерес”.

Мері Трамп у коментарі американському виданню NBC News назвала свого дядька невдахою.

“Пастка навколо нього закривається, тому він робить все можливе, аби тимчасово зупинити цей процес. Як завжди, Дональд намагається змінити тему”, – сказала вона.

У 2020 році сама Мері Трамп позивалася проти Трампа. Вона стверджувала, що дядько обманом позбавив її десятків мільйонів доларів спадку Фреда Трампа-старшого. Це відбулося після конфлікту у 1999 році. Саме після смерті Фреда Трампа-старшого помер батько Мері. Тоді Мері та її брат Фріц захотіли отримати частину спадку батька, але тоді дядько Роберт сказав їй:

“Твій дід не хотів, аби щось перепало тобі, Фріце, а насамперед – твоїй матері”.

Ця справа досі в суді.