Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Йдеться про матеріал журналістів-розслідувачів The New York Times Сюзен Крейг, Девіда Барстоу й Рассела Бетнера. Там йшлося про податкову звітність Трампа, яку журналістам віддала племінниця 45-го президента, Мері Трамп.

Зокрема, в матеріалі журналісти видання написали, що поняття “успішного бізнесу” Трампа — перебільшені. Батько Трампа, Фред Трамп-старший, передав йому принаймні 413 мільйонів доларів, зокрема й через схеми уникнення від сплати податків. За словами Трампа, його племінниця порушила угоду  щодо нерозголошення, підписане членами родини при розподілі спадку Фреда Трампа-старшого у 2001 році. Він стверджує, що знали про їх угоду та зробили все можливе, аби її було порушено.

Як повідомлялося раніше, газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.

У 2018 році американське видання New York Times провело розслідування, в ході якого вдалося з’ясувати, що нинішній президент США Дональд Трамп зберіг $413 мільйонів шляхом несплати податків за нерухомість батька.

У позові сказано, що відповідачі “таємно домовилися з метою отримання конфіденційної інформації, яку використовували з власною метою й для фальшивої легітимізації  опублікованих ними матеріалів”. Окрім цього, згадується про книгу Мері Трамп “Занадто багато і завжди бракує: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину, яка вийшла у 2020 році. Там авторка розповіла про те, що передала журналістам інформацію про податкову звітність Трампа.

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Тепер Трамп через суд вимагає, аби його племінниця та видання The New York Times виплатили 100 мільйонів доларів компенсації. Однак, в NYT нагадали, що у 2018 році, коли матеріал було опубліковано, Трамп називав його нудним та говорив, що там написано неправду.

За словами представниці видання Даніель Роудс Га, The New York Times збирається до суду з цього приводу. За її словами, матеріал журналістів “сприяв усвідомленню громадянами шляхом прискіпливої журналістської роботи на тему, яка мала виключний суспільний інтерес”.

Мері Трамп у коментарі американському виданню NBC News назвала свого дядька невдахою.

“Пастка навколо нього закривається, тому він робить все можливе, аби тимчасово зупинити цей процес. Як завжди, Дональд намагається змінити тему”, – сказала вона.

У 2020 році сама Мері Трамп позивалася проти Трампа. Вона стверджувала, що дядько обманом позбавив її десятків мільйонів доларів спадку Фреда Трампа-старшого. Це відбулося після конфлікту у 1999 році. Саме після смерті Фреда Трампа-старшого помер батько Мері. Тоді Мері та її брат Фріц захотіли отримати частину спадку батька, але тоді дядько Роберт сказав їй:

“Твій дід не хотів, аби щось перепало тобі, Фріце, а насамперед  – твоїй матері”.

Ця справа досі в суді.

  • Раніше газета The New York Times проаналізувала податкові декларації Трампа і компаній, що належать Trump Organization, починаючи з 1990-х років, а також його особисті звіти за 2016 і 2017 роки. За підсумками видання повідомило, що за 2016 та 2017 роки Трамп заплатив лише 750 доларів податку на прибуток, а також протягом 10 років не сплачував податок взагалі.
  • Трамп у відповідь заявив, що ЗМІ розповсюджують фейки, знову підіймають інформацію про його податки та “іншу нісенітницю з незаконно отриманою інформацією” перед виборами і роблять це “тільки з поганими намірами”.
  • Нагадаємо, із 45-м президентом США пов’язано понад 15 кримінальних проваджень. Він може зіткнутися з щонайменше 6 судовими процесами, що пов’язані не тільки з його фінансовими справами.