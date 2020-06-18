Президент США Дональд Трамп говорив, що китайська влада чинить правильно - займаючись будівництвом концтаборів (центрів перевиховання) для уйгурських мусульман.

Про це написав екс-радник Трампа Джон Болтон в книзі “Кімната, де це сталося”, повідомляє американський телеканал СNN.

Йдеться про концтабори на півдні Китаю. Там примусово тримають громадян Китаю, які сповідують іслам, без проведення слідства, без рішення суду, без пред’явлення звинувачень і будь-яких обмежень терміну перебування. Такі “заклади” в Китаї називають “центрами перевиховання”.

Іноземні правозахисні організації такі установи кваліфікують як китайські аналоги нацистських концентраційних таборів з умовами утримання в’язнів, аналогічними до умов утримання євреїв у німецьких концтаборах.

На обіді під час зустрічі G-20 в Осаці в червні 2019 року, коли були присутні тільки лідери країн і перекладачі, Трамп підбадьорив генсека ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпіна щодо будівництва таких концтаборів.

Той пояснював Трампу, чому будує центри перевиховання (концтабори) в Сіньцзяні.

Трамп йому відповів, що Сі повинен продовжувати, бо це абсолютно правильно.

За словами Болтона, співробітник Ради національної безпеки по Азії Метью Поттінгер передавав йому, що Трамп заявляв щось подібне і під час своєї поїздки в Китай в листопаді 2017 року.

Також Болтон зазначив, що Трамп відмовлявся реагувати на такі кроки Китаю санкціями, мотивувавши це тим, що між країнами тривають “торгові переговори”.

“Релігійні репресії в Китаї також не були в порядку денному Трампа; будь то католицька церква або Фалуньгун, вони не реєструвалися”, – написав Болтон.