Про це він заявив під час брифінгу.
Трамп зазначив, що прийняте рішення допоможе забезпечити американських громадян роботою під час виходу з кризи, пов’язаної з карантинними обмеженнями.
“Це гарантує, що безробітні американці будуть першими в черзі на робочі місця під час відновлення американської економіки і збереже наші медичні ресурси для американських пацієнтів.
Обмеження діятиме протягом 60 днів, Адміністрація продовжить стежити за ринком праці, щоб при необхідності внести поправки в указ”, – зазначили з цього приводу в Білому домі.
Оголошуючи про своє рішення, Трамп сказав наступне:
“Щоб захистити наших чудових американських працівників, я підписав указ про тимчасове припинення імміграції в США. Це гарантує, що безробітні американці з усіх верств суспільства будуть першими в черзі на вакансії після відкриття економіки. Ми також збережемо наші медичні ресурси. Ми повинні дбати про наших пацієнтів, робочих, тому ми це зробили”.
Також в Білому домі зазначили, що виключення буде зроблено для лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.
Трамп пояснив, що, після 60 днів, може як посилити, так і пом’якшити положення указу.
- У Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч осіб.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.