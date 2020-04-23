Президент США Дональд Трамп підписав указ, який тимчасово обмежує імміграцію в країну на тлі боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це він заявив під час брифінгу.

Трамп зазначив, що прийняте рішення допоможе забезпечити американських громадян роботою під час виходу з кризи, пов’язаної з карантинними обмеженнями.

“Це гарантує, що безробітні американці будуть першими в черзі на робочі місця під час відновлення американської економіки і збереже наші медичні ресурси для американських пацієнтів.

Обмеження діятиме протягом 60 днів, Адміністрація продовжить стежити за ринком праці, щоб при необхідності внести поправки в указ”, – зазначили з цього приводу в Білому домі.

Оголошуючи про своє рішення, Трамп сказав наступне:

“Щоб захистити наших чудових американських працівників, я підписав указ про тимчасове припинення імміграції в США. Це гарантує, що безробітні американці з усіх верств суспільства будуть першими в черзі на вакансії після відкриття економіки. Ми також збережемо наші медичні ресурси. Ми повинні дбати про наших пацієнтів, робочих, тому ми це зробили”.

Також в Білому домі зазначили, що виключення буде зроблено для лікарів та інших працівників, чия допомога необхідна в боротьбі з коронавірусом.

Трамп пояснив, що, після 60 днів, може як посилити, так і пом’якшити положення указу.