Президент США та кандидат у президенти на прийдешніх виборах Дональд Трамп погодився на ще одні дебати зі своїм опонентом Джо Байденом, але за певних умов.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані.

Як повідомлялося раніше, комісія з президентських дебатів США ухвалила рішення внести деякі зміни до порядку проведення двох наступних раундів дебатів між Джо Байденом і Дональдом Трампом.

Трамп відреагував на таку новину, порадивши комісії знайти нового ведучого і розумнішого кандидата від демократів. Своєю чергою Байден сказав, що підтримає будь-які зміни.

В четвер МакЕнані, заявила, що Трамп готовий на другий етап дебатів, якщо модератора буде змінено.

“Щодо змін правил комісії, вчора президент чітко висловив свою думку щодо цього, що, на його думку, єдиним способом справедливих дебатів є зміна модератора і зміна кандидата в демократи. Він хоче дебатувати, він планує бути на дебатах, але він хоче, щоб правила були чесними, хоче чесного обміну і не хоче правил, які охоплюють нездатність певного кандидата добре працювати”, — сказав МакЕнані.

Зауважимо, другі дебати призначено на 15 жовтня в Майамі. Стів Скаллі, політичний редактор C-SPAN, має бути модератором.