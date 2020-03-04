Президент США Дональд Трамп і мулла Абдул Гані Барадар, головний перемовник талібів і один з його членів-засновників, у вівторок поговорили по телефону.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Трамп підтвердив дзвінок, сказавши журналістам, що він “дуже добре поговорив з лідером талібів”.

“Сьогодні я розмовляв з лідером руху “Талібан”, у нас була хороша розмова, ми погодилися, що насильства не повинно бути, ми не хочемо насильства. Подивимося, як піде далі … У мене дуже хороші стосунки з муллою”, – сказав Трамп.

Коментар Трампа пролунав після того, як таліби відновили військові дії в Афганістані, вчинивши 33 напади днем раніше. Афганські силовики підтвердили, що напади були здійснені в 16 провінціях і спрямовані проти мирних жителів та сил безпеки. В результаті цих нападів убито шість мирних жителів і ще 14 поранено, а афганські сили безпеки вбили вісьмох повстанців-талібів, поранили і заарештували ще 15 осіб.