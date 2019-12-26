Президент Америки Дональд Трамп похвалився, що демократи не доб'ються його імпічменту, оскільки в Сенаті більшість республіканців, які не проголосують проти нього.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він вважає, що спікер Палати представників “божевільна Ненсі Пелосі”, почала процедуру імпічменту Трампа тільки через те, що демократи мають більшість.

“Вона не отримала жодного голосу від республіканців, тому що злочину не було, а телефонна розмова з Україною була ідеальною, без будь-якого тиску”, – написав Трамп.

Він підкреслив, що для початку процедури імпічменту повинні були висловитися представники обох партій, але цього не сталося.

“Цей дивний процес імпічменту був несправедливим, без належної правової процедури, без належного представництва і свідків”, – нагадав він.

Він назвав демократів “лицемірами”, і звинуватив Пелосі в тому, що вона нібито намагається переманити на свою сторону республіканців, щоб отримати більшість голосів для імпічменту під час голосування в Сенаті.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.