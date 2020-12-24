Про це повідомляє сайт Білого дому.

Президент Дональд Трамп помилував 26 осіб і частково або повністю пом’якшив вироки ще трем особам.

Що стосується Пола Манафорта, то він уже провів у в’язниці два роки, в тому числі деякий час в одиночній камері. “Він зазнав гіршого поводження, ніж деякі жорстокі злочинці”, – йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що “в результаті того, кричущого зловживання з боку прокуратури Манафорт пережив роки несправедливого поводження і став однією з найяскравіших жертв… можливо, найбільшою полювання на відьом в американській історії”.

Також Трамп помилував батька свого зятя Чарльза Кушнера, засудженого у 2006 році за незаконні внески в передвиборну кампанію та ухиляння від сплати податків.

У лютому 2018 року колишнього главу передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейтса звинуватили в ухиленні від податків на доходи, отримані в Україні.

22 серпня суд присяжних визнав політтехнолога і колишнього главу виборчого штабу президента країни Дональда Трампа – Пола Манафорта винним по 8 з 18 пунктів.

У вересні 2018 роки Стать Манафорт погодився визнати провину в звинуваченнях в змові проти США і змові з метою перешкоди правосуддю.