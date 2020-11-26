Президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, який є фігурантом розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Про це Трамп проінформував в Twitter.

“Для мене велика честь повідомити, що генерал Майкл Т. Флінн отримав повне помилування. Вітаю Флінна та його чудову родину, я знаю, що тепер у вас буде справді фантастичний День Подяки (відзначатиметься 26 листопада — ред.)”, — написав Трамп.

Що відомо про справу Флінна?

Флінн — генерал-лейтенант та колишній голова Управління розвідки США. Він був призначений 44-м президентом США Бараком Обамою у 2011 році та пробув очільником розвідки до 2014 року.

Флінн публічно заявляв, що його змусили піти на пенсію через критику на адресу адміністрації Обами щодо заяв про близьку поразку “Аль-Каїди”. За його словами, він попереджав про нарощення сил Ісламської держави в Сирії, але в Обами закривали очі на це.

У 2016 році він був призначений новобраним президентом Трампом на посаду радника з питань нацбезпеки. Це призначення відбулося попри попередження з боку Обами, який виражав занепокоєння з приводу Флінна як керівника розвідки.

Флінн пробув на цій посаді менш ніж місяць — з 20 січня по 13 лютого 2017 року. Бувши прихильником Трампа ще до його обрання, Флінн став одним з перших фігурантів розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, метою якого було дослідити російське втручання у вибори в США у 2016 році та наявність підозрілих зв’язків між соратниками президента і російськими посадовими особами.

Флінн був єдиним чиновником Білого дому, який був засуджений у рамках розслідування Мюллера.

У справі про російське втручання в президентські вибори 2016 року Флінна допитали щодо його контактів з росіянами. Результати судового рішення свідчать про те, що Флінн чотири рази збрехав слідству під час допиту.

Зокрема, Флінн визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном з російським послом в США Сергієм Кисляком санкції Вашингтона проти РФ, накладені за часів Обами, а згодом дав неправдиві свідчення про зміст цієї розмови.

Після пред’явлених звинувачень, у 2017 році, Флінн вирішив співпрацювати з ФБР. Він надав інформацію, яка стосувалася непрямих контактів президента Трампа з росіянами.

Також Флінн офіційно визнав свою провину в тому, що повідомив Федеральному бюро розслідувань неправдиві відомості про власні контакти з РФ.

У поточному році Міністерство юстиції зняло з Флінна звинувачення, але таке рішення підлягало перегляду в апеляційному суді.