Про це він повідомив під час брифінгу.
Трамп зазначив, що щодня США демонструють позитивну динаміку щодо зниження кількості інфікованих коронавірусною хворобою. Він вважає, що США рухаються “набагато швидше того, що прогнозувалося”.
За словами американського лідера, до кінця року реально говорити про створення вакцини і розробку ефективного протоколу лікування.
“До кінця року ми будемо мати ефективну вакцина, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем”, – заявив Трамп.
Також він сказав, що в найближчі місяці в економіці США буде видно позитивні тенденції, “а наступний рік буде одним з кращих в історії з точки зору економіки”.
Він нагадав, що з американською економікою було все гаразд, поки “не прийшов цей вірус з Китаю”. Тепер, за його словами, економіка повертається в колишнє русло.
- Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що наразі немає підтверджень того, що ті, хто переніс захворювання на коронавірус COVID-1 та має антитіла, захищений від повторного зараження.
- У квітні вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- За даними ВООЗ, що тепер ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу.