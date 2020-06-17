Президент США Дональд Трамп заявив, що до кінця року в країні буде ефективне лікування коронавірусу, а також вакцина від цього захворювання.

Про це він повідомив під час брифінгу.

Трамп зазначив, що щодня США демонструють позитивну динаміку щодо зниження кількості інфікованих коронавірусною хворобою. Він вважає, що США рухаються “набагато швидше того, що прогнозувалося”.

За словами американського лідера, до кінця року реально говорити про створення вакцини і розробку ефективного протоколу лікування.

“До кінця року ми будемо мати ефективну вакцина, ліки і терапію. Це буде фантастичним днем”, – заявив Трамп.

Також він сказав, що в найближчі місяці в економіці США буде видно позитивні тенденції, “а наступний рік буде одним з кращих в історії з точки зору економіки”.

Він нагадав, що з американською економікою було все гаразд, поки “не прийшов цей вірус з Китаю”. Тепер, за його словами, економіка повертається в колишнє русло.