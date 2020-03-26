Президент США Дональд Трамп заявив, що сім'ї з низьким доходом отримають соціальні виплати у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

Сім’ями з низьким доходом він назвав тих, хто заробляє менше 99 тисяч доларів на рік.

“На це передбачено 300 мільярдів доларів. Сім’ї з чотирьох осіб отримають близько 3400 доларів”, – сказав Трамп.

Крім цього, хворі громадяни отримають лікарняні виплати від держави.

“Це приголомшливо: більшу частину грошей буде направлено ​​на створення робочих місць і сім’ям”, – сказав президент.

Малий бізнес отримає допомогу в розмірі 355 мільярдів доларів для утримання робочих місць, що дозволить прискорити роботу після закінчення пандемії.

Ще 250 мільярдів доларів держава планує витратити на виплату допомоги по безробіттю. Всі американці, які втратили роботу, отримуватимуть 100% своєї зарплати протягом, як мінімум, чотирьох місяців.

На даний момент в США зареєстровано понад 55 тисяч випадків захворювання коронавірусом і близько 800 смертей. Приблизно половина всіх випадків в штаті Нью-Йорк.