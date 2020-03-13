Про це сказано на сайті Білого дому.
Відповідне доручення президент повинен направити Управлінню у справах малого бізнесу (SBA). Після цього у відомстві будуть використовувати свої повноваження та інструменти, щоб надавати капітал і ліквідність компаніям, що постраждали від коронавірусу, а також надавати дешеві кредити.
Також Трамп збирається просити Конгрес збільшити фінансування програми кредитування SBA на додаткових $50 мільярдів.
Міністерству фінансів доручать призупинити збір податків з деяких фізичних і юридичних осіб, які постраждали від коронавірусу, без вилучення неустойок.
Також Трамп попросив Конгрес “негайно ввести ослаблення щодо оподаткування на зарплату”.
Працівникам, які на лікарняному, знаходяться на карантині або доглядають за іншими хворими – нададуть фінансову допомогу.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.