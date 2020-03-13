Президент США Дональд Трамп в зверненні до нації з приводу пандемії коронавірусу заявив, що громадянам, малому і середньому бізнесу нададуть тримісячні податкові канікули. Це рішення обумовлене необхідністю пом'якшити економічні наслідки поширення коронавірусу.

Про це сказано на сайті Білого дому.

Відповідне доручення президент повинен направити Управлінню у справах малого бізнесу (SBA). Після цього у відомстві будуть використовувати свої повноваження та інструменти, щоб надавати капітал і ліквідність компаніям, що постраждали від коронавірусу, а також надавати дешеві кредити.

Також Трамп збирається просити Конгрес збільшити фінансування програми кредитування SBA на додаткових $50 мільярдів.

Міністерству фінансів доручать призупинити збір податків з деяких фізичних і юридичних осіб, які постраждали від коронавірусу, без вилучення неустойок.

Також Трамп попросив Конгрес “негайно ввести ослаблення щодо оподаткування на зарплату”.

Працівникам, які на лікарняному, знаходяться на карантині або доглядають за іншими хворими – нададуть фінансову допомогу.