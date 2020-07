Таку заяву він зробив в інтерв’ю на телеканалі Fox News.

Американський лідер відзначив, що не видаватиме національний мандат на носіння масок, оскільки у людей повинна бути “певна свобода”.

“Ні, я хочу, щоб люди мали певну свободу, і я не вірю в це (дієвість масочного режиму, – ред.)”, – повідомив Трамп у відповідь на запитання, чи розглядає він введення загальнонаціонального масочного режиму.

“Я не згоден з твердженням, що якщо всі будуть в масці, все зникне”, – додав він.

На думку Трампа, маски “теж викликають певні проблеми”.

“Тим не менше я в маски вірю. Я думаю, маски – це добре”, – запевнив він.

NEW: “I want people to have a certain freedom.”

President Trump says he would not issue a national mandate requiring masks to be worn at all times. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/kIvOCTUwyC

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 17, 2020