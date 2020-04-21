Про це повідомляє телеканал CNN.
“У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також необхідності захищати робочі місця наших американських громадян я підпишу розпорядження про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!” – написав він у Twitter.
Поки неясно, який механізм він буде використовувати для припинення імміграції, як довго триватиме припинення, як це вплине на роботу прикордонних переходів США і тих, хто вже має грін-карти і коли рішення набуде чинності.
Через коронавируса і спроб обмежити його поширення імміграцію до Сполучених Штатів в значній мірі скоротили: переселення біженців було призупинено, візові відділення закриті.
- Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч чоловік.