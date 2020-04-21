Президент Дональд Трамп пізно ввечері в понеділок заявив, що підпише розпорядження про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів, оскільки країна стурбована здоров'ям громадян і бореться з економічними наслідками пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також необхідності захищати робочі місця наших американських громадян я підпишу розпорядження про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!” – написав він у Twitter.

Поки неясно, який механізм він буде використовувати для припинення імміграції, як довго триватиме припинення, як це вплине на роботу прикордонних переходів США і тих, хто вже має грін-карти і коли рішення набуде чинності.

Через коронавируса і спроб обмежити його поширення імміграцію до Сполучених Штатів в значній мірі скоротили: переселення біженців було призупинено, візові відділення закриті.