Про це Трамп заявив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.
Трамп розповів про те, як проходило його лікування від коронавірусу у військовому госпіталі імені Волтера Ріда.
За його словами, кожен американський громадянин повинен отримувати таке ж лікування, як президент США. Він пообіцяв забезпечити американські медустанови безкоштовними препаратами для лікування COVID-19.
“Я почувався погано, через якийсь час мені дали регенерон та інші препарати, але цей був ключовим. Це було неймовірно, я відчув себе краще в той же момент”, – сказав він.
Трамп сказав, що в екстреному порядку дозволив використовувати цей препарат і його аналоги для боротьби з COVID-19. Їх передадуть в лікарні.
“У нас є сотні тисяч практично готових доз. У мене готовий дозвіл на екстрене використання, ми його підпишемо прямо зараз. Ми надамо вам ліки, вони будуть безкоштовними, ми передамо їх до лікарень, як тільки зможемо”, – додав президент США.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.