Про це Трамп заявив у відеозверненні, опублікованому в Twitter.

Трамп розповів про те, як проходило його лікування від коронавірусу у військовому госпіталі імені Волтера Ріда.

За його словами, кожен американський громадянин повинен отримувати таке ж лікування, як президент США. Він пообіцяв забезпечити американські медустанови безкоштовними препаратами для лікування COVID-19.

“Я почувався погано, через якийсь час мені дали регенерон та інші препарати, але цей був ключовим. Це було неймовірно, я відчув себе краще в той же момент”, – сказав він.

Трамп сказав, що в екстреному порядку дозволив використовувати цей препарат і його аналоги для боротьби з COVID-19. Їх передадуть в лікарні.

“У нас є сотні тисяч практично готових доз. У мене готовий дозвіл на екстрене використання, ми його підпишемо прямо зараз. Ми надамо вам ліки, вони будуть безкоштовними, ми передамо їх до лікарень, як тільки зможемо”, – додав президент США.