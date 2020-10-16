Про це він сказав під час свого передвиборчого мітингу в Майамі, повідомляє телеканал NBC.
Трамп заявив, що прагне забезпечити чесні вибори в країні, за результатами яких мирно передасть владу в разі поразки.
Ведуча запитала Трампа, чи може він гарантувати мирну передачу влади в разі програшу.
“Так, я забезпечу мирний перехід влади. Але я хочу, щоб це були чесні вибори”, – відповів президент США.
Також він додав, що в Республіканській партії впевнені в перемозі свого кандидата.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.