Президент США Дональд Трамп пообіцяв мирно передати владу в разі поразки на виборах в листопаді.

Про це він сказав під час свого передвиборчого мітингу в Майамі, повідомляє телеканал NBC.

Трамп заявив, що прагне забезпечити чесні вибори в країні, за результатами яких мирно передасть владу в разі поразки.

Ведуча запитала Трампа, чи може він гарантувати мирну передачу влади в разі програшу.

“Так, я забезпечу мирний перехід влади. Але я хочу, щоб це були чесні вибори”, – відповів президент США.

Також він додав, що в Республіканській партії впевнені в перемозі свого кандидата.