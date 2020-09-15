Трамп пообіцяв пройти тест на наркотики, якщо Байден теж зробить це

Про це пише Independent.
Трамп заявив, що колишній віце-президент “приймає щось”, що дає йому “ясність”.
“Він повинен пройти тест на наркотики”, – сказав президент США.
Зазначимо, що у кінці серпня Трамп закликав Байдена пройти тести на наркотики.
Як пояснив сам Трамп, він зауважив несподівану зміну поведінки і пожвавлення в виступі Джо Байдена на дебатах.
При цьому, він не надав ніяких доказів того, що його суперник може вживати наркотики, а всього лише сказав: “Я непогано розбираюся в цьому”.
Перед виборами 3 листопада у Байдена і Трампа повинні відбутися троє дебатів. Президентські дебати пройдуть в Клівленді, штат Огайо, 29 вересня; в Майамі, Флорида, 15 жовтня; і Нешвіллі, Теннессі, 22 жовтня.
- Нагадаємо, що під час передвиборної президентської гонки Володимир Зеленський заявив, що готовий йти на дебати з чинним Президентом України Петром Порошенко. При цьому шоумен висунув ряд умов, одним з яких було здача аналізів на алкоголь і наркотики.
- Тоді Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналізи в п’ятницю, 5 квітня, в медпункті стадіону “Олімпійський”. У відповідь шоумен відмовився і пішов в “Євролаб”.