Covid-19 Україна

оновлено 15.09.2020 о 15:03

Всього:

159702(+2905)

Хворіють:

86895(+2905)

Вилікувались:

69543(+0)

Померло:

3264(+53)

16:36 Рада ухвалила за основу законопроєкт про доступ слідчих і прокурорів у зону ООС
16:22 У Білорусі митники шукали у книзі про Гаррі Поттера заклики до повалення влади
16:17 Трамп пообіцяв пройти тест на наркотики, якщо Байден теж зробить це
15:59 Україна розраховує до кінця року отримати два транші МВФ по $700 млн – Марченко
Ексклюзив
15:49 Під Радою представники бізнесу вимагали скасування низки законів: фото
15:30 В РНБО назвали причину відновлення роботи «ВКонтакті»
15:00 «Вова купує квиток до Ростова»: гурт «Жадан і Собаки» випустив гострополітичну пісню
14:55 15 вересня відбудеться презентація Apple: що компанія планує показати
14:40 Шерифом американського округу може стати транссексуальна сатаністка-анархістка
14:29 Навальний опублікував перше фото в Instagram з моменту отруєння
14:04 Фінансування Офісу Зеленського планують збільшити майже на 40 %
13:48 Кернес захворів на COVID-19
13:41 «Шикарно. Ви профі!»: у голови Геокадастру зрадницьки зламалася ботоферма в прямому ефірі
13:33 Російські військові прибули до Білорусі на навчання
13:23 В Україні лише 74 школи не мають доступу до інтернету, – очільник Міносвіти
13:01 Майже половина із зареєстрованих партій проігнорували місцеві вибори, – КВУ
12:55 Справа Шеремета: адвокат Антоненка отримав відповідь від ЄСПЛ
12:17 ТОП-чиновникам хочуть збільшити витрати на медицину до 1 млрд грн
12:14 Венедіктова повідомила, що досі не отримала матеріалів по суддях Окружного адмінсуду
11:48 До бюджету надійшли понад 1 млрд грн від продажу готелю «Дніпро»
11:31 Губернатор Миколаївської області захворів на коронавірус
10:59 Сьогодні принц Гаррі святкує 36-й день народження
Ексклюзив
10:38 Верховну Раду зранку обклали матами: фото
10:00 Рада планує ухвалити заяву щодо ситуації в Білорусі: онлайн-трансляція
09:52 На станції «Академік Вернадський» вперше народився тюлень: фото
09:32 Містична історія: меру Кличку доручили повернути телефон супутниці Пальчевського
08:24 Прикордонники обмежили рух на КПП «Нові Яриловичі», через який хасиди їдуть до України
07:58 У Чабанах під Києвом стався розрив газової труби
07:35 15 вересня 2020 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 15 вересня в Україні без опадів

Трамп пообіцяв пройти тест на наркотики, якщо Байден теж зробить це

Президент США Дональд Трамп пообіцяв пройти тест на наркотики перед майбутніми дебатами, якщо кандидат від демократів Джо Байден зробить те ж саме.

Вівторок, 15 вересня 2020, 16:17

Про це пише Independent.

Трамп заявив, що колишній віце-президент “приймає щось”, що дає йому “ясність”.

“Він повинен пройти тест на наркотики”, – сказав президент США.

Зазначимо, що у кінці серпня Трамп закликав Байдена пройти тести на наркотики.

Як пояснив сам Трамп, він зауважив несподівану зміну поведінки і пожвавлення в виступі Джо Байдена на дебатах.

При цьому, він не надав ніяких доказів того, що його суперник може вживати наркотики, а всього лише сказав: “Я непогано розбираюся в цьому”.

Перед виборами 3 листопада у Байдена і Трампа повинні відбутися троє дебатів. Президентські дебати пройдуть в Клівленді, штат Огайо, 29 вересня; в Майамі, Флорида, 15 жовтня; і Нешвіллі, Теннессі, 22 жовтня.

  • Нагадаємо, що під час передвиборної президентської гонки Володимир Зеленський заявив, що готовий йти на дебати з чинним Президентом України Петром Порошенко. При цьому шоумен висунув ряд умов, одним з яких було здача аналізів на алкоголь і наркотики.
  • Тоді Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналізи в п’ятницю, 5 квітня, в медпункті стадіону “Олімпійський”. У відповідь шоумен відмовився і пішов в “Євролаб”.
Теги: тест, вибори в США, Джо Байден, Дональд Трамп, наркотики, США

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись