Трамп пообіцяв пройти тест на наркотики, якщо Байден теж зробить це

Президент США Дональд Трамп пообіцяв пройти тест на наркотики перед майбутніми дебатами, якщо кандидат від демократів Джо Байден зробить те ж саме.

Про це пише Independent.

Трамп заявив, що колишній віце-президент “приймає щось”, що дає йому “ясність”.

“Він повинен пройти тест на наркотики”, – сказав президент США.

Зазначимо, що у кінці серпня Трамп закликав Байдена пройти тести на наркотики.

Як пояснив сам Трамп, він зауважив несподівану зміну поведінки і пожвавлення в виступі Джо Байдена на дебатах.

При цьому, він не надав ніяких доказів того, що його суперник може вживати наркотики, а всього лише сказав: “Я непогано розбираюся в цьому”.

Перед виборами 3 листопада у Байдена і Трампа повинні відбутися троє дебатів. Президентські дебати пройдуть в Клівленді, штат Огайо, 29 вересня; в Майамі, Флорида, 15 жовтня; і Нешвіллі, Теннессі, 22 жовтня.