Президент США Дональд Трамп порівняв зараження коронавірусом COVID-19 з сезонним грипом, але в соцмережах його пост не схвалили.

Facebook пост видалив, а Twitter – приховав.

У своєму повідомленні Трамп стверджував, що часом сезонний грип може бути небезпечнішим, ніж коронавірус.

За словами Трампа, США вже “навчилися жити” з грипом, “точно так, як навчаться жити з коронавірусом, який більшості населення менш смертоносний”.

У Facebook пост видалили. Енді Стоун, менеджер з комунікацій з політикою в соціальній мережі, пояснив таке рішення наступним чином:

“Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність COVID-19 і видалили це повідомлення”.

У Twitter приховали пост Трампа через порушення правила про поширення потенційно шкідливої ​​інформації.

Наразі користувачі можуть прочитати твіт, але над ним стоїть позначка з попередженням. Також закрита можливість коментувати, лайкати і робити ретвіти.

Трамп, який напередодні ввечері повернувся в Білий дім з госпіталю, як і раніше почувається добре. У нього немає симптомів зараження.

Лікар президента Шон Конлі заявив:

“Вранці команда лікарів президента зустрілася з ним в резиденції. Перша ніч вдома була спокійною. І сьогодні він нам сказав про відсутність симптомів”.