Facebook пост видалив, а Twitter – приховав.
У своєму повідомленні Трамп стверджував, що часом сезонний грип може бути небезпечнішим, ніж коронавірус.
За словами Трампа, США вже “навчилися жити” з грипом, “точно так, як навчаться жити з коронавірусом, який більшості населення менш смертоносний”.
У Facebook пост видалили. Енді Стоун, менеджер з комунікацій з політикою в соціальній мережі, пояснив таке рішення наступним чином:
“Ми видаляємо неправдиву інформацію про серйозність COVID-19 і видалили це повідомлення”.
У Twitter приховали пост Трампа через порушення правила про поширення потенційно шкідливої інформації.
Наразі користувачі можуть прочитати твіт, але над ним стоїть позначка з попередженням. Також закрита можливість коментувати, лайкати і робити ретвіти.
Трамп, який напередодні ввечері повернувся в Білий дім з госпіталю, як і раніше почувається добре. У нього немає симптомів зараження.
Лікар президента Шон Конлі заявив:
“Вранці команда лікарів президента зустрілася з ним в резиденції. Перша ніч вдома була спокійною. І сьогодні він нам сказав про відсутність симптомів”.
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.