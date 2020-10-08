Президент США Дональд Трамп сказав, що в його випадку зараження коронавірусом стало "прихованим Божим благословінням"

Про це він сказав під час відеозвернення.

Раніше стало відомо, що через шість днів після отримання позитивного тесту на COVID-19, у Трампа в крові вже є антитіла до коронавірусу.

“Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19). Це було замаскованим благословінням”, – заявив Трамп.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020