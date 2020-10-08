Про це він сказав під час відеозвернення.
Раніше стало відомо, що через шість днів після отримання позитивного тесту на COVID-19, у Трампа в крові вже є антитіла до коронавірусу.
“Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19). Це було замаскованим благословінням”, – заявив Трамп.
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
- 2 жовтня повідомлялося, що у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.