Колишній президент США Дональд Трамп образився на колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху через привітання Джона Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Про це повідомляє американське видання Axios.

Трамп звинуватив Нетаньяху в “невдячності”, бо той був серед перших, хто привітав Байдена з перемогою.

“Не було нікого, хто зробив би для Нетаньяху більше за мене. Не було нікого, хто зробив би для Ізраїлю більше, ніж я. І першою людиною, яка побігла, щоб привітати Джо Байдена, був Нетаньяху. І він не лише привітав його – він зробив це на відео”, – сказав Трамп.

Ексголова Білого дому наголосив, що багато хто зі світових лідерів, розуміючи, що переміг Байден, зачекали з привітаннями.

“Якщо ви подивитеся на лідерів інших країн, таких як Бразилія, він чекав кілька місяців. Путін. Багато інших лідерів. Мексика. Усі вони також відчували, що вибори закінчились. Але вони теж чекали. Ніхто не зробив більше, ніж я для Бібі. Гроші також. Ми дали їм багато грошей та дали їм солдатів. Ми все зробили”, – додав Трамп.

Він додав, що відтоді не спілкувався з Нетаньяху.

“Бібі міг би промовчати. Він припустився жахливої ​​помилки! Пішов він”, – сказав політик.

До слова, Трамп офіційно так і не визнав своєї поразки у президентських виборах. До того ж він відмовився відвідати інавгурацію Байдена.

При цьому експрезидент неодноразово натякав, що може знову поборотися за пост глави держави у 2024 році.

Про те, журналісти Axios з’ясували, що експрезидент не зовсім має рацію, Нетаньяху не був першим, хто привітав Байдена з перемогою. Він виступив лише за 12 годин після того, як американські телеканали заявили про перемогу політика на виборах.