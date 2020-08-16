Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву з приводу сенатора Камали Гарріс – кандидатки Джо Байдена на посаду віце-президента країни, поставивши під сумнів її право займати цю посаду.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, на прес-конференції в Білому домі в четвер, 13 серпня, одна з журналісток попросила Трампа прокоментувати чутки, що Гарріс свого часу нібито була так званою “дитиною-якорем”, легалізувавши перебування в США для своїх батьків, і тому не відповідає вимогам для висунення у віце-президенти.

У відповідь американський лідер повідомив, що теж отримав таку інформацію.

Що заявив Трамп?

На запитання про Гарріс очільник Білого дому відповів, що “чув, що вона не відповідає вимогам”.

“Я щойно це почув. Я сьогодні почув, що вона не відповідає вимогам. І, між іншим, юрист, який написав цю статтю, він дуже кваліфікований, дуже талановитий юрист. Я уявлення не маю, чи правда це. Можу припустити, що демократи все це перевірили, перш ніж обирати її віце-президентом”, – зазначив Трамп. “Але це дуже серйозно. Ви говорите.., що вона не підходить під критерії, бо не була народжена в цій країні”, – додав він.

Журналістка у відповідь наголосила, що Гарріс народилася в США, і цього ніхто не заперечує. Йдеться про юридичний статус її батьків на момент її народження (чи було у них постійне право проживання в країні).

“Я не знаю про це. Я тільки почув про це. Я гляну”, – заявив на це Трамп.

Про яку статтю щодо Гарріс йдеться?

Заява Трампа стала реакцією на колонку професора юриспруденції Чепменського університету Джона Істмена для видання Newsweek.

Як зазначає CNN, Істмен, республіканець, балотувався на посаду генерального прокурора штату Каліфорнія в 2010 році, але зазнав поразки на республіканських праймеріз. Гарріс же тоді виграла праймеріз демократів і в підсумку перемогла, зайнявши посаду генпрокурора.

У своїй статті Істмен розмірковує на тему, хто може вважатися “громадянином за народженням” у Сполучених Штатах.

Він цитує другу статтю Конституції США, згідно з якою “жодна людина, крім громадян, народжених у США, не має права стати президентом”.

Істмен також вказує, що, згідно з 14-ю поправкою до Конституції, “всі люди, народжені… в США і які підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами”.

Він пише, що батько Гарріс “був (і є) громадянином Ямайки, її мати походить з Індії, і жоден із них не був натуралізованим громадянином США на момент її народження в 1964 році”.

Аргументи Істмена полягають у тому, що, можливо, Гарріс не можна вважати суб’єктом юрисдикції США, якщо її батьки на момент народження їхньої дочки перебували в країні, наприклад, зі студентськими візами.

“Перш ніж ми так беззаперечно визнаємо право сенатора Гарріс на посаду віце-президента, ми повинні поставити їй кілька запитань про статус її батьків на момент її народження. Чи були батьки Гарріс законними постійними жителями на момент її народження?” – сказано в статті.

Після хвилі критики на адресу журналу Newsweek, його головний редактор Ненсі Купер доповнила статтю Істмена приміткою. У ній сказано, що стаття жодним чином не спрямована на розпалювання расистських теорій про місце народження.

Думки інших експертів

Декан Школи права Університету Берклі Ервін Чемерінськи назвав аргументи Істмена “воістину безглуздими”.

“Відповідно до першого розділу 14-ї поправки, будь-яка людина, народжена в США, є громадянином США. Верховний суд керується цим з 1890-х. Камала Гарріс народилася в США”, – заявив він у коментарі каналу CBS News.

У зазначеному розділі 14-ї поправки сказано: “Всі особи, народжені або натуралізовані у Сполучених Штатах і які підпадають під їхню юрисдикцію, є громадянами США і штату, в якому вони проживають”.

У свою чергу професор конституційного права з Гарварда Лоуренс Трайб назвав аргументи Істмена “сміттям” і “порочною, юридично необґрунтованою нісенітницею”, “поверненням расистської теорії місця народження”.

Реакція політикуму

Заяву Трампа в інтерв’ю ЗМІ прокоментував його зять Джаред Кушнер. Коли його запитали, чи вважає він Гарріс підходящим кандидатом на посаду віце-президента, Кушнер заявив: “У мене особисто немає причин вважати, що це не так”. Але при цьому додав, що теорія щодо невідповідності Гарріс зазначеній посаді “існує”.

Сенатори від Республіканської партії в основному вважали за краще ніяк не коментувати заяву Трампа. Єдиним, хто відреагував, став сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

У своєму Twitter він наголосив, що “немає жодних сумнівів у тому, що вона є американською громадянкою”.

Представник Байдена Ендрю Бейтс зазначив у своїй заяві, що Трамп “кожен божий день свого президентства прагнув розпалювати расизм і розривати нашу країну”. Крім того, він висловив думку, що подібними заявами американський лідер “намагається відволікти американський народ від його провальної реакції на коронавірус”.

А спікер Палати представників США Ненсі Пелосі в коментарі журналістам висловила думку, що Трамп “не може змиритися з тим фактом, що темношкіра жінка незабаром стане віце-президентом Сполучених Штатів”.

“Навіщо взагалі про це говорити? Він просто відволікає увагу від того факту, що він абсолютно не зміг впоратися з проблемою коронавірусу в нашій країні”, – сказала вона.

Варто відзначити, що на суботній прес-конференції в своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, Трамп знову похвалив Істмена, назвавши його “блискучим юристом”, але повідомив, що не буде розбиратися, чи має Гарріс право зайняти посаду віце-президента .

“Я нічого про це не знаю, але мене це не турбує… Ми не будемо цим займатися”, – сказав він.

Що ще Трамп заявляв про Гарріс

Варто відзначити, що після офіційного оголошення Камали Гарріс кандидатом на посаду віце-президента Трамп відразу ж розкритикував її.

Він назвав Гарріс “фальшивою”. Трамп також відзначав, що здивований рішенням Джо Байдена обрати її кандидаткою у віце-президенти країни. За його словами, Гарріс “дуже і дуже погано виступила на праймеріз” демократів.

“Вона – людина, яка розповіла багато-багато неправдивих історій. Вона дуже любить піднімати податки. Вона хоче урізати кошти для нашої армії до рівня, який ніхто навіть не може уявити”, – відзначав Трамп на брифінгу в Білому домі 11 серпня.

Він також стверджував, що Гарріс була “дуже нешаноблива” до Джо Байдена.

“Під час дебатів демократів вона говорила жахливі речі про Сонного Джо. І я думав, що він її не обере”, – повідомив американський лідер журналістам.

Очільник Білого дому назвав Гарріс “найбільш підлим, найжахливішим” сенатором США.

Варто відзначити, що в 2011 році Трамп був прихильником теорії про те, що Барак Обама насправді народився не в США, а тому не має права бути президентом цієї країни.

Що відомо про Камалу Гарріс

Камалі Гарріс 55 років. Вона – американський юрист і політик, член Демократичної партії США.

Гарріс народилася в Окленді, Каліфорнія. Її мати – наукова співробітниця, уродженка Індії, батько, професор економіки – родом з Ямайки.

Сестра Гарріс, Мая Гарріс, політичний аналітик MSNBC, вона входила в команду Хілларі Клінтон у період її президентської виборчої кампанії.

Гарріс одружена з юристом Дугласом Емгоффом. У Гарріс немає рідних дітей, але у її чоловіка є двоє дітей від першого шлюбу.

Гарріс закінчила Говардський університет, потім отримала ступінь доктора права в юридичному Хастінгс-коледжі Каліфорнійського університету і працювала помічником прокурора округу Аламеда.

У 2003 році обрана окружним прокурором Сан-Франциско і з 2004 по 2011 рік обіймала цю посаду.

У 2010 році вона була обрана генеральним прокурором Каліфорнії і 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першим в історії представником афроамериканської та південноазійської громад та першою жінкою на цій посаді. У 2014 році буле переобрана на другий термін.

21 січня 2019 року Гарріс оголосила про участь у виборах президента США. У березні вона зняла свою кандидатуру на користь Джо Байдена.

З січня 2017 року є сенатором США від штату Каліфорнія.

Тепер вона може стати першою жінкою на посаді віце-президента США.

Варто відзначити, що Гарріс виступала на підтримку України в протистоянні збройній агресії РФ. #Букви раніше публікували її біографію і детальну позицію щодо агресії РФ в Україні.