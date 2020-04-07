Про це повідомляє Forbes.

Раніше активи Трампа оцінювли в $3,1 мільярди, а через пандемію коронавірусу знизилося на мільярд доларів, становлячи тепер $2,1 мільярда.

Оцінку було складено на основі зміни цін акцій в сегментах, де працюють компанії президента.

“Ось до чого ми прийшли: чиста вартість активів Трампа тепер оцінюється в $2,1 млрд – на $1 млрд менше, ніж місяць тому. Ця оцінка, безумовно, ще зміниться, оскільки рух кожного біржового індексу зараз схожа на електрокардіограму”, – вказали в виданні.

Торгова та офісна нерухомість Трампа в Нью-Йорку і Сан-Франциско до пандемії оцінювалася в $1,9 млрд, а зараз – $1,2 млрд. Наприклад, Трампу належить близько 11,6 квадратних метрів торговельної нерухомості біля П’ятої авеню на Манхеттені (Нью йорк). Зараз, через введені заходів карантину, ці приміщення простоюють.

Житлова нерухомість Трампа, а це понад 500 одиниць в 5 штатах, оцінювалася в $235 млн. до пандемії. Зараз її оцінюють в $148 млн.

Готельний бізнес президента США раніше оцінювали в $107 млн, а тепер готель у Вашингтоні і курорт в Майамі оцінюють більш, ніж удвічі менше: в $38 млн. За даними Washington Post, в цьому секторі довелося скоротити понад 550 співробітників.

У сфері ліцензування та управління активи Трампа знизилися вдвічі – з 80 до 42 мільйонів доларів.

Найменше знизилися активи гольф-клубів Трампа. Йдеться про 10 об’єктах в США і 3 в Європі. До коронавірусу їх оцінювали в $271 млн, а $217 млн ​​- зараз.

Також у виданні зазначили, що фінансова подушка Трампа залишається незайманою. У нього відкладено $160 млн.