Вітання він опублікував в Twitter.

Сьогодні дружині президента США – Меланії Трамп, виповнилося 50 років.

“З днем народження, Меланія, наша чудова перша леді”, – написав Трамп.

Меланія Трамп – народилася 26 квітня 1970 року в Югославії.

Навчалася вона в Люблінському університеті за спеціальністю “Архітектура і дизайн”, але після першого курсу кинула навчання і переїхала жити в Мілан.

У 16 років Меланія розпочала свою модельну кар’єру. Вона брала участь на показах в Мілані та Парижі. До слова, вона працювала моделлю з самого дитинства – вперше Меланія пройшла по подіуму в 5 років.

Меланія з’являлася на обкладинках таких глянців, як Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar, In Style, Glamour, Elle, Avenue, Allure, Ocean Drive, New York Magazine і інших.

Фото: АР

У 1999 році, працюючи для журналу Allure, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Дональдом Трампом. Тоді Меланії було 28 років. У 2005 році вийшла заміж за Трампа. У 2006 році у пари народився син Беррон.

У 2006 році Меланія Трамп стала громадянкою США.

Меланія стала першою дружиною американського президента, яка переїхала в Білий дім лише через кілька місяців. Зараз вона займається благодійністю, а також супроводжує чоловіка у виходах у світ і ділових поїздках.

Велику увагу Меланія Трамп приділяє своєму іміджу. Тому кожен вихід першої леді США викликає захват у громадськості.