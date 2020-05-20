Президент США Дональд Трамп пропонує знизити податок на заробітну плату на 7,6%. Для цього він розглядає можливі стимули для роботодавців, які готові розвивати економіку.

Про це повідомляє Reuters.

Про плани президента розповів економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу.

Трамп розраховує, що зниження податку на зарплату дозволить пом’якшити шкоду від пандемії коронавірусу.

“Ми запропонували податкові канікули з заробітної плати, щоб люди, які повертаються на роботу, отримували зниження податку на заробітну плату на 7,6%, щоб їх зарплата після сплати податків підвищилася”, – сказав Кудлоу.

Таке зниження податків позитивне для малозабезпечених сімей. Тобто вони, по суті, будуть отримувати більший дохід, так як змушені будуть платити більш низькі податки.

Але щоб таке зниження податків реалізувати, роботодавці зобов’язані забезпечити місця для тих, хто втратив заробіток в умовах пандемії.

У той же час Податковий фонд США зазначив, що якщо в країні будуть такі податкові канікули з 1 квітня до кінця фінансового року, то бюджет втратить 950 мільярдів доларів.