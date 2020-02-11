Про це він заявив на зустрічі з губернаторами штатів.
Термін дії договору закінчується на початку 2021 року.
Трамп пояснив, що про розробку ініціативи можна буде говорити після того, як припинить діяти договір, що включає Китай і Росію.
“Зараз і Росія, і Китай одночасно хочуть вести з нами переговори, щоб зупинити божевільну витрату мільярдів і мільярдів доларів на ядерну зброю. Але єдиний шлях, поки у нас немає цієї угоди, єдине, що я можу зробити, – це створити найпотужніші ядерні сили в світі”, – заявив Трамп.
President Trump: Most prosperous economy
President Trump held a business meeting with America's governors at the White House this morning!
Gepostet von The White House am Montag, 10. Februar 2020
- Президент США Дональд Трамп закликав лідерів РФ, Китаю, Німеччини та Франції укласти нову угоду щодо врегулювання ядерної програми Ірану.