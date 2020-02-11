Президент США Дональд Трамп пропонує створити "найпотужніші" ядерні сили в світі, після закінчення терміну дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь СНО-3.

Про це він заявив на зустрічі з губернаторами штатів.

Термін дії договору закінчується на початку 2021 року.

Трамп пояснив, що про розробку ініціативи можна буде говорити після того, як припинить діяти договір, що включає Китай і Росію.

“Зараз і Росія, і Китай одночасно хочуть вести з нами переговори, щоб зупинити божевільну витрату мільярдів і мільярдів доларів на ядерну зброю. Але єдиний шлях, поки у нас немає цієї угоди, єдине, що я можу зробити, – це створити найпотужніші ядерні сили в світі”, – заявив Трамп.

President Trump: Most prosperous economy President Trump held a business meeting with America's governors at the White House this morning! Gepostet von The White House am Montag, 10. Februar 2020