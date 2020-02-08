Про це повідомляє AFP.
За словами Трампа, розслідування можливого імпічменту з боку демократів було обманом, тому всі матеріали потрібно знищити.
“Чи повинні вони стерти імпічмент в Палаті представників? Вони повинні це зробити, тому що це був обман”, – зазначив він.
Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що вони спробують зробити це, коли повернуть контроль над Конгресом після виборів в листопаді.
“Це було жахливо, це було жахливо – так нешанобливо, – і незаконно”, – сказав Трамп.
- 5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним за обома статтями імпічменту — про перешкоджання роботі Конгресу і зловживанні владою.
- Трамп відреагував на рішення Сенату виправдати його за всіма статтями імпічменту жартівливим відеороликом про те, що буде президентом вічність.