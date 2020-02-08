Про це повідомляє AFP.

За словами Трампа, розслідування можливого імпічменту з боку демократів було обманом, тому всі матеріали потрібно знищити.

“Чи повинні вони стерти імпічмент в Палаті представників? Вони повинні це зробити, тому що це був обман”, – зазначив він.

Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що вони спробують зробити це, коли повернуть контроль над Конгресом після виборів в листопаді.

“Це було жахливо, це було жахливо – так нешанобливо, – і незаконно”, – сказав Трамп.