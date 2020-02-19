Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джулліану Ассанжу помилування в обмін на заяву про те, що Росія не втручалася у вибори в США 2016 року.

Про це в ході судового засідання заявив його адвокат Едвард Фіцджеральд, повідомляє The Guardian.

Адвокат послався на докази, які нібито підтверджують, що колишній конгресмен-республіканець США Дейна Рорабахер повинен був зустрітися з Ассанжем в серпні 2017 року, коли він перебував в еквадорському посольстві.

Під час зустрічі, він, як передбачається, повинен був озвучити пропозицію президента США Дональда Трампа про помилування в обмін на заяву про те, що Росія не причетна до витоку електронних листів Демократичної партії напередодні виборів 2016 року.

“Рорабахер збирався відвідати Ассанжа та говорив, що за дорученням президента він пропонує помилування або якийсь інший вихід, якщо Ассанж скаже, що Росія не має ніякого відношення до витоку Національного демократичного комітету (DNC)”, — сказав він.

Окружний суддя Ванесса Барайцер, яка розглядає цю справу в Вестмінстерському суді, сказала, що ці докази є прийнятними.

Прес-секретар Білого дому Стефані Гриша заявила журналістам, що ця інформацію не є правдивою, а президент навряд чи знайомий з колишнім конгресменом.

“Президент навряд чи знає Дейну Рорабахера, за винятком того, що він колишній конгресмен. Він ніколи не говорив з ним на цю тему або майже на будь-яку тему. Це повна вигадка і повна брехня. Це, ймовірно, ще один нескінченний обман і повна брехня з боку DNC”, — сказала він.

The Guardian зазначає, що ще у вересні 2017 року Білий дім підтвердив, що Рорабахер подзвонив тодішньому керівнику апарату Джону Келлі, щоб поговорити про можливу операцію з Ассанжем. Сам Рорабахер розповідав Wall Street Journal, що в рамках угоди, яку він пропонував, Ассанжу довелося б передати комп’ютерний диск або інший пристрій зберігання даних, який довдовив би, що Росія не причетна до злому електронних листів.

Як відомо, в Америці Ассанжу можуть пред’явити 18 звинувачень, в тому числі в змові з метою комп’ютерного злому та незаконному отриманні і публікації секретних даних військового й дипломатичного характеру на сайті WikiLeaks. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 175 років в’язниці.

З 2012 року він перебував у посольстві Еквадору в Лондоні, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення в сексуальних злочинах, які він завжди заперечував і які згодом були виключені. 11 квітня 2019 року Ассанж був заарештований в посольстві. Це сталося після того, Еквадор відмовив Ассанжу в наданні притулку, а президент Ленін Морено позбавив його еквадорського громадянства, звинувативши в спробах дестабілізувати уряд.

У травні 2019 року Лондонський суд засудив засновника WikiLeaks до 50 тижнів ув’язнення за порушення умов звільнення під заставу. Зараз він знаходиться у в’язниці Бельмарш в Лондоні. США домагаються його екстрадиції.