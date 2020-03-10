Про це заявив президент США Дональд Трамп.
Він зазначив, що влада готує пакет заходів для боротьби з впливом наслідків поширення коронавірусу COVID-19 на економіку країни.
Зниження прибуткового податку – одна з обіцянок влади США.
“Ми завтра побачимось з Сенатом і з республіканцями в Палаті представників, щоб обговорити можливість скорочення податку на зарплату або значного його полегшення”, – сказав Трамп.
Також Білий дім має намір запропонувати скасування покарання для компаній за вимушене порушення погодинної оплати праці у зв’язку з закриттям підприємств на карантин.
- Раніше повідомлялося, що в Італії карантинні заходи, введені владою через коронавірус, привели до тюремних бунтів.
- Зараз в Італії на карантин закриті північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.