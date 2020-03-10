У США можуть знизити податок на зарплатню в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Він зазначив, що влада готує пакет заходів для боротьби з впливом наслідків поширення коронавірусу COVID-19 на економіку країни.

Зниження прибуткового податку – одна з обіцянок влади США.

“Ми завтра побачимось з Сенатом і з республіканцями в Палаті представників, щоб обговорити можливість скорочення податку на зарплату або значного його полегшення”, – сказав Трамп.

Також Білий дім має намір запропонувати скасування покарання для компаній за вимушене порушення погодинної оплати праці у зв’язку з закриттям підприємств на карантин.