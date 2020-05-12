У понеділок, 11 травня, президент Дональд Трамп перервав свою прес-конференцію після суперечки з азіатською-американською журналісткою телеканалу CBS.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, Вейцзя Цзян, кореспондент CBS News, запитала президента, чому він вважає тестування на коронавірус глобальною конкуренцією, коли у США померло більше 80 000 американців.

“Можливо це питання ви повинні поставити Китаю. Не запитуйте мене. Поставте Китаю це питання, добре?” – різко відповів Трамп.

Далі Трамп вирішив відповісти на питання кореспондентки телеканалу CNN Кайтлан Коллінз, але Цзян перервала.

“Сер, чому ви говорите це мені конкретно?” – запитала журналістка.

“Я говорю вам. Я не кажу це конкретно кому-небудь. Я кажу це всім, хто ставить неприємні питання”, – сказав Трамп.

“Це не неприємне питання”, – сказала Цзян.

Варто зазначити, що журналістка Кайтлан Коллінз вирішила відразу не ставити питання, щоб дати договорити колезі. Тоді Трамп переключився на іншого журналіста. Коли журналістка CNN все ж спробувала поставити своє запитання, президент не став її слухати і заявив, що вона упустила можливість.

“У мене є два питання”, – сказала Коллінз

“Ні”, – відповів Трамп.

“Але ви вказали на мене. У мене два питання, пане президенте. Ви на мене вказали”, – сказала Коллінз.

“Так, я вказав. Але ви не поставили їх. Тепер я даю слово молодий леді позаду”, – сказав Трамп.

“Я просто хотіла, щоб моя колега закінчила. Я можу запитати вас?”, – пояснила Коллінз.

Трамп тоді просто перервав пресконференцію: “Пані та панове, велике спасибі”.

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