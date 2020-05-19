Про це він заявив під час брифінгу.
“Ми повинні зробити так, щоб такі угоди можна було якомога простіше укласти”, – заявив Трамп.
Він розповів, що раніше у США були випадки, коли певні країни хотіли придбати у них зброю, але через відповідну процедуру змушені були звертатися до інших продавців. Зокрема, він назвав Росію та Китай.
“В минулому були випадки, коли країни хотіли купити у нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю”, – підкреслив Трамп.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.