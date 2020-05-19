Президент США Дональд Трамп запропонував спростити процедуру продажу зброї іншим країнам, щоб ті не купували у Росії або Китаю.

Про це він заявив під час брифінгу.

“Ми повинні зробити так, щоб такі угоди можна було якомога простіше укласти”, – заявив Трамп.

Він розповів, що раніше у США були випадки, коли певні країни хотіли придбати у них зброю, але через відповідну процедуру змушені були звертатися до інших продавців. Зокрема, він назвав Росію та Китай.

“В минулому були випадки, коли країни хотіли купити у нас зброю, однак ми створювали так багато перешкод для угоди, вони були змушені звертатися до Росії або до Китаю”, – підкреслив Трамп.