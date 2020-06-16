Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо його екс-радник з національної безпеки Джон Болтон опублікує мемуари, то тим самим порушить закон і буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп вважає, що в книзі “Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому” буде опубліковано якісь секретні дані. Планується, що книга вийде 23 червня.

“Я буду вважати кожну розмову зі мною як з президентом секретною. Так що це буде означати, що, якщо він написав книгу і випустить її, він порушить закон. Це кримінальна відповідальність”, – сказав він.

Трамп зазначив, що сам не читав ще мемуари.

При цьому генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що міністерство юстиції намагається змусити Болтона “видалити секретну інформацію”.

У видавництві Simon & Schuster зазначили, що в книзі є інсайдерська інформація про “дивні прийняття рішень” Трампом. Зокрема, Болтон докладно описав відносини Трампа з Китаєм, Росією, Україною, Північною Кореєю, Іраном, Великобританією, Францією і Німеччиною.

“Це книга, яку Дональд Трамп не хоче, щоб ви читали”, – заявили у видавництві.

Нагадаємо, Трамп звільнив Болтона в вересні після 519 днів роботи. Інсайдери говорили, що у президента і радника було безліч конфліктів.