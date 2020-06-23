Про це американський лідер повідомив в Twitter.
У вівторок, 23 червня, Трамп заявив, що уповноважив представників влади заарештовувати причетних до знищення чи пошкодження пам’ятників з подальшим позбавленням волі терміном до 10 років.
“Я уповноважив федеральний уряд заарештовувати будь-кого, хто займається вандалізмом або знищує будь-який пам’ятник, статую або іншу подібну федеральну власність в США з позбавленням волі на строк до 10 років”, — написав він.
Трамп зазначив, що наказ набирає чинності “негайно” і може бути застосований заднім числом.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Під час антирасистських акцій протесту в США їх учасники намагалися знищити два пам’ятники першовідкривачу Америки Христофору Колумбу. Як відомо, Колумб вже давно є суперечливою фігурою в історії США, адже корінне населення Америки зіткнулося з насильницької колонізацією.
- 21 червня в Нью-Йорку вирішили демонтувати кінний пам’ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту, оскільки протестувальники побачили в ньому символ расизму. Президент США Дональд Трамп назвав рішення про демонтаж пам’ятника безглуздим і закликав не робити цього.