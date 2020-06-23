Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив заарештовувати всіх, хто псує або знищує пам'ятники, і пригрозив покаранням у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Про це американський лідер повідомив в Twitter.

У вівторок, 23 червня, Трамп заявив, що уповноважив представників влади заарештовувати причетних до знищення чи пошкодження пам’ятників з подальшим позбавленням волі терміном до 10 років.

“Я уповноважив федеральний уряд заарештовувати будь-кого, хто займається вандалізмом або знищує будь-який пам’ятник, статую або іншу подібну федеральну власність в США з позбавленням волі на строк до 10 років”, — написав він.

Трамп зазначив, що наказ набирає чинності “негайно” і може бути застосований заднім числом.