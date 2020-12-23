Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес внести поправки в законопроект про допомогу у зв'язку з коронавірусом на суму 900 мільярдів доларів, який включає в себе прямі виплати всім американцям. Трамп заявив, що в документ слід внести поправки, збільшивши суму індивідуальної фінансової допомоги.

Таке відеозвернення Трамп розмістив у Twitter.

Трамп заявив, що законопроєкт – ганьба і повне марнотратство.

“Я прошу Конгрес змінити документ і збільшити безглуздо низькі виплати в $ 600 до $ 2 тис або до $ 4 тис на сім’ю. Закликаю Конгрес негайно прибрати непотрібні положення із законопроєкту і направити мені відповідний текст!” – сказав Трамп.

Як повідомляє BBC, допомога на 900 мільярдів доларів включає одноразові виплати в розмірі 600 доларів більшості американців, але Трамп сказав, що ця цифра повинна скласти 2000 доларів.

Заява Трампа приголомшила Капітолійський пагорб. Республіканці і демократи будуть домовлятися про пакет заходів з порятунку від коронавірусу з липня, і Трамп, який в основному не брав участі в переговорах, мав підписати закон після його прийняття Конгресом в понеділок увечері.

Пакет заходів пов’язаний з більш великими державними витратами, які включають фінансування зовнішньої допомоги, а також заходи витрат в розмірі 1,4 трлн доларів для фінансування федеральних агентств протягом наступних дев’яти місяців. Ці агентства повинні будуть закритися, якщо президент накладе вето або відмовиться підписати документ до півночі наступного понеділка.

Більшість законодавчих актів, прийнятих Конгресом, вимагають схвалення президента, перш ніж вони стануть законом.

Однак Трамп конкретно не сказав, що накладе вето на законопроєкт. Навіть якщо він це зробить, в Конгресі може бути достатньо голосів як від демократів, так і від республіканців, щоб подолати вето.