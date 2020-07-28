Про це він написав у Twitter.
Протести в Портленді не вщухають ще з травня. Щоб заспокоїти людей американська поліція направила туди ще 100 офіцерів.
В Reuters повідомили, що протести в місті не просто не вщухають, але останнім часом ще й посилилися. Поліцейські будуть охороняти федеральну будівлю суду в центрі Портленда.
У перспективі міністерство внутрішньої безпеки США розглядає також можливість відправки в місто 50 додаткових співробітників митних і прикордонних служб.
У відповідь на ситуацію в місті президент Трамп пригрозив ув’язненням протестуючим, що чинять акти вандалізму щодо урядових будівель.
“Анархісти, підбурювачі і протестуючі, які спотворюють будівлю федерального суду в Портленді (штат Орегон) або будь-які інші урядові будівлі в усіх наших містах і штатах і завдають їм шкоди, будуть переслідуватися відповідно до недавно повторно введеного в дію указу про захист пам’яток. Мінімум 10 років в’язниці. Не робіть так!”, – написав Трамп.
Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Don’t do it! @DHSgov
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020
20 липня демонстранти, які зібралися біля будівлі федерального суду, нанесли графіті на його стіни аерозольними балончиками з фарбою. Правоохоронні органи у відповідь розпилили сльозогінний газ.
- 25 травня у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами.
- 9 липня газета The New York Times оприлюднила докладні стенограми останніх хвилин життя Джорджа Флойда.