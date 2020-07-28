Про це він написав у Twitter.

Протести в Портленді не вщухають ще з травня. Щоб заспокоїти людей американська поліція направила туди ще 100 офіцерів.

В Reuters повідомили, що протести в місті не просто не вщухають, але останнім часом ще й посилилися. Поліцейські будуть охороняти федеральну будівлю суду в центрі Портленда.

У перспективі міністерство внутрішньої безпеки США розглядає також можливість відправки в місто 50 додаткових співробітників митних і прикордонних служб.

У відповідь на ситуацію в місті президент Трамп пригрозив ув’язненням протестуючим, що чинять акти вандалізму щодо урядових будівель.

“Анархісти, підбурювачі і протестуючі, які спотворюють будівлю федерального суду в Портленді (штат Орегон) або будь-які інші урядові будівлі в усіх наших містах і штатах і завдають їм шкоди, будуть переслідуватися відповідно до недавно повторно введеного в дію указу про захист пам’яток. Мінімум 10 років в’язниці. Не робіть так!”, – написав Трамп.

20 липня демонстранти, які зібралися біля будівлі федерального суду, нанесли графіті на його стіни аерозольними балончиками з фарбою. Правоохоронні органи у відповідь розпилили сльозогінний газ.