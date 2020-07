Про це він написав у Twitter.

Протести в Портленді не вщухають ще з травня. Щоб заспокоїти людей американська поліція направила туди ще 100 офіцерів.

В Reuters повідомили, що протести в місті не просто не вщухають, але останнім часом ще й посилилися. Поліцейські будуть охороняти федеральну будівлю суду в центрі Портленда.

У перспективі міністерство внутрішньої безпеки США розглядає також можливість відправки в місто 50 додаткових співробітників митних і прикордонних служб.

У відповідь на ситуацію в місті президент Трамп пригрозив ув’язненням протестуючим, що чинять акти вандалізму щодо урядових будівель.

“Анархісти, підбурювачі і протестуючі, які спотворюють будівлю федерального суду в Портленді (штат Орегон) або будь-які інші урядові будівлі в усіх наших містах і штатах і завдають їм шкоди, будуть переслідуватися відповідно до недавно повторно введеного в дію указу про захист пам’яток. Мінімум 10 років в’язниці. Не робіть так!”, – написав Трамп.

Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Don’t do it! @DHSgov

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020