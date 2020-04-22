Президент США Дональд Трамп дав наказ військовим знищувати іранські катери, якщо вони заважатимуть американським судам.

Про це Трамп заявив на своїй сторінці в Twitter.

“Я доручив ВМС США топити та знищувати будь-які іранські катери, якщо вони будуть переслідувати наші кораблі в морі”, – написав він.