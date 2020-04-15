Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я через можливе приховування фактів щодо поширення коронавірусу на ранніх етапах.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

Трамп зазначив, що якби ВООЗ заздалегідь повідомила світові про важливість протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу, то пандемії можна було б уникнути. Але, як вважає американський лідер, ВООЗ і Китай могли приховувати цю інформацію на початковому етапі поширення інфекції.

“Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, обробити і поділитися нею. Інші країни та регіони, які слідували рекомендаціям ВООЗ і тримали свої кордони відкритими для Китаю, прискорили пандемію у всьому світі”, – сказав Трамп.

Тому США тимчасово припиняють фінансування ВООЗ. Це рішення на час розслідування “приховування поширення коронавірусу і помилок в реагуванні на нього”.

Трамп підкреслив, що ВООЗ “не впоралася зі своїм основним обов’язком і повинна нести відповідальність”.

Комітет з внутрішньої безпеки і урядових питань Сенату Конгресу США має намір розслідувати роль Китаю та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в стримуванні пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.

Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.