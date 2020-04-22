Про це повідомляє американська газета The New York Times.
Очікується, що у вівторок увечері президент оголосить тимчасову паузу у видачі грін-карт для більшості категорій громадян. Цей крок може позбавити десятки тисяч людей, які бажають приєднатися до членів сім’ї або влаштуватися на роботу під час кризи, можливості потрапити в США.
Як повідомлялося раніше, увечері понеділка Трамп заявив, що підпише розпорядження про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів, оскільки країна стурбована здоров’ям громадян та бореться з економічними наслідками пандемії коронавірусу.
“У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також необхідності захищати робочі місця наших американських громадян я підпишу розпорядження про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!”, — написав він у Twitter.
Заява американського лідера викликала стурбованість бізнес-спільноти, в результаті чого від планів призупинити програму “гостьових” працівників, за якою в США доставляють робітників-фермерів та високотехнологічних працівників, президент поки відмовився — в якості поступки. Проте, Трамп все ще може заблокувати деякі з програм на другому етапі імміграційних обмежень через пандемію.
Очікується, що відповідно до розпорядження американські громадяни, які хочуть привезти своїх дітей або подружжя в Сполучені Штати, зможуть це робити. Але власники грін-карт, яких протягом минулого року було близько 1 млн, — ні. Також шлях до отримання постійного юридичного статусу в Сполучених Штатах буде заблокований тих, хто хоче отримати грін-карти на основі пропозиції про роботу.
- У Сполучених Штатах Америки померли від коронавірусу COVID-19 вже більше 39 тисяч осіб.
- Внаслідок закриття підприємств через пандемію коронавірусу, в США вже 22 мільйони громадян звернулися до влади з проханням надати їм допомогу з безробіття.