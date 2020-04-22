Президент США Дональд Трамп оголосить про призупинення видачі грін-карт в зв'язку з пандемією COVID-19, але залишить програму "гостьових" працівників.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Очікується, що у вівторок увечері президент оголосить тимчасову паузу у видачі грін-карт для більшості категорій громадян. Цей крок може позбавити десятки тисяч людей, які бажають приєднатися до членів сім’ї або влаштуватися на роботу під час кризи, можливості потрапити в США.

Як повідомлялося раніше, увечері понеділка Трамп заявив, що підпише розпорядження про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів, оскільки країна стурбована здоров’ям громадян та бореться з економічними наслідками пандемії коронавірусу.

“У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також необхідності захищати робочі місця наших американських громадян я підпишу розпорядження про тимчасове призупинення імміграції до Сполучених Штатів!”, — написав він у Twitter.

Заява американського лідера викликала стурбованість бізнес-спільноти, в результаті чого від планів призупинити програму “гостьових” працівників, за якою в США доставляють робітників-фермерів та високотехнологічних працівників, президент поки відмовився — в якості поступки. Проте, Трамп все ще може заблокувати деякі з програм на другому етапі імміграційних обмежень через пандемію.

Очікується, що відповідно до розпорядження американські громадяни, які хочуть привезти своїх дітей або подружжя в Сполучені Штати, зможуть це робити. Але власники грін-карт, яких протягом минулого року було близько 1 млн, — ні. Також шлях до отримання постійного юридичного статусу в Сполучених Штатах буде заблокований тих, хто хоче отримати грін-карти на основі пропозиції про роботу.