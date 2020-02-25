Президент США намагається применшити загрозу коронавируса з Китаю для своєї країни, запевняючи, що все під "пильним контролем"

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

У понеділок, 24 лютого, Трамп був в Індії, оглядаючи місцеві визначні пам’ятки.

В цей час фондова біржа різко впала на тлі зростаючої стурбованості через поширення коронавірусу з території Китаю.

Союзники президента намагалися заспокоїти громадськість, тоді як сам глава держави публічно применшував загрозу, яку може представляти коронавірус для США.

“Коронавірус знаходиться під дуже сильним контролем в США”, – написав Трамп в Twitter після того, як стало відомо про найнижче за два роки падінні індексу Доу Джонса.

“Ми контактуємо з усіма відповідними країнами. CDC і World Health працюють усередині і дуже розумно. Фондовий ринок починає виглядати дуже добре для мене!”, – додав він.

Після цього Трамп почав ретвітити пости ФБР, про збір коштів для Республіканської партії і так далі.

Історик з Університету Вірджинії Рассел Райлі вважає, що “потенційна глобальна криза в галузі охорони здоров’я, яка послаблює економічне зростання, може виявити одну з головних слабкостей Трампа, коли він готується зустрітися з виборцями в листопаді”.

“Він відчайдушно потребує професійного керівництві серед людей, над якими він знущався три роки. Якщо ринки продовжують падати, а медичні новини стають дуже поганими, то цей президент вкрай погано підготовлений до того, щоб раціонально з ним впоратися”, – висловив свою позицію історик.

Щоб продемонструвати стурбованість з приводу можливого поширення коронавиірусу, Білий дім просить у Конгресу пакет надзвичайних витрат, вимагаючи 1,8 мільярда доларів на боротьбу з цим захворюванням.

Радник з національної безпеки Роберт С. О’Брайен обговорив можливі варіанти глобальних коаліцій і контактів з іншими високопоставленими чиновниками Білого дому.

Інсайдер близький до О’Брайена розповів, що “ситуація динамічна і може змінитися дуже швидко”.

Давні партнери Трампа говорять, що президент і його команда не панікують, але знають про політичні витрати стійкого падіння ринку.

“Якщо він отримає реальну корекцію, зниження на ринку на 10-15 відсотків, це відніме одну з ніг дуже великої частини його кампанії з переобрання”, – сказав фінансист Ентоні Скарамуччі, колишній директор з комунікацій Білого дому.

Великі республіканські донори уважно стежать за розвитком подій і політичними наслідками не тільки коронавірусу, але і підйому сенатора Берні Сандерса в президентських перегонах демократів.

Директор Національної економічної ради Ларрі Кудлоу закликав американців купувати більше акцій, а кампанія по переобранню Трампа опублікувала заяву, що вихваляє триваючу тенденцію до зростання фондового ринку.

Кампанія Трампа також захищала дії президента щодо подолання кризи, вказуючи на його перші кроки по блокуванню деяких поїздок з Китаю.

Ще 18 осіб в Сполучених Штатах дали позитивний результат на коронавірус, повідомили в понеділок представники Центру по контролю і профілактиці захворювань, в результаті чого загальна кількість підтверджених випадків в США досягла 53.