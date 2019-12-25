Американський президент Дональд Трамп розповів, що ще не приготував різдвяний подарунок для дружини Меланії, але працює над ним.

Про це повідомляє The Hill.

Він зазначив, що у нього для дружини поки є тільки красива листівка і “багато любові”.

Також Трамп підкреслив, що у нього з Меланією “прекрасні відносини”, і вони кохають одне одного.

Як відомо, в США Різдво святкують 25 грудня.

“Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Залишилось небагато часу. Трохи, але залишилося небагато часу”, – сказав Трамп.