Про це повідомляє The Hill.
Він зазначив, що у нього для дружини поки є тільки красива листівка і “багато любові”.
Також Трамп підкреслив, що у нього з Меланією “прекрасні відносини”, і вони кохають одне одного.
Як відомо, в США Різдво святкують 25 грудня.
“Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Залишилось небагато часу. Трохи, але залишилося небагато часу”, – сказав Трамп.
- В 2018 році через тимчасове припинення роботи американського уряду президент країни Дональд Трамп був змушений порушити сімейну традицію і залишився на свята в Вашингтоні. Свята для американського лідера минули “дуже самотньо”.