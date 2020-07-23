Президент США Дональд Трамп заявив, що його суперникові на виборах Джо Байдену потрібно пройти тест на когнітивні здібності.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Трамп пояснив таку “пропозицію” тим, що не з чуток знає про необхідність психічного здоров’я і витривалості на президентській посаді. Тому, як він вважає, Байдену слід пройти такий тест.

За словами Трампа, він також пройшов такий тест, щоб довести журналістам свою профпридатність. Він запевняє, що зробив це після того, як деякі представники ЗМІ “ставили під сумнів його здібності”.

Трамп вважає, що Байден “занадто старий” для роботи президентом. Варто зазначити, що різниця між кандидатами – всього три роки.

Вибори президента США відбудуться в листопаді 2020 року.