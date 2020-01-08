Про це йшлося на брифінгу американського лідера, трансляцію вів Білий дім.

Як повідомлялося раніше, 5 січня Іран оголосив про остаточний вихід зі Спільного всеосяжного плану дій по врегулюванню його ядерної програми. В рамках угоди Ірану дозволялося збагачувати уран лише до рівня 3,67%, тоді як для виробництва ядерної зброї потрібно уран із вмістом урану-235 на рівні 90%. В обмін на припинення виробництва збройового урану режим санкцій, накладений на Іран, був ослаблений.

“Угода скоро в будь-якому випадку завершується і дає їм можливість розвивати ядерну зброю. Іран повинен припинити цю діяльність та підтримувати терористів. Росія, Китай, Франція, Німеччина повинні визнати цю реальність та відійти від залишків “іранської угоди” або JCPOA (політична угода між Іраном і групою держав щодо ядерної програми держави — ред.). Ми повинні всі працювати, щоб укласти нову угоду з Іраном, яка перетворить світ на більш безпечне місце. Яка дасть можливість Ірану процвітати та розвивати свій гігантський потенціал. Іран може бути чудовою країною. Мир та стабільність повинні запанувати на Сході. Повинно стати менше ненависті, війни і насильства”, — сказав Трамп.