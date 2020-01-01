Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти, вони також повинні більше давати Україні. Де канцлер Меркель? Де французький президент Макрон. Чому вони не виділяють гроші? Чому тільки Сполучені Штати?”, – сказав Трамп.

При цьому він згадав українську корупцію і одночасно похвалив Президента Володимира Зеленського.

“Це був ідеальна, абсолютно відповідальна розмова з дуже доброю людиною, з дуже хорошим президентом. Думаю, він дуже добре справляється. Неабиякою мірою, чому його вибрали президентом, через корупцію. У них дуже велика корупція”, – розповів Трамп.

У той же час президент США заявив, що готовий до всіх можливих сценаріїв у справі про імпічмент, оскільки впевнений, що ні в чому не винен.

“Мені все одно. Мене влаштує суд. Тому що ми нічого поганого не зробили. Справа імпічменту – це брехня. Це велика жирна брехня. Все, що вам потрібно зробити – прочитати розшифровку або ви можете піти і поговорити з Президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, я ціную його заяву, він багато разів говорив, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було ніякого тиску “, – сказав він.