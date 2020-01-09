Про це він сказав під час розмови з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Трамп вважає, що Північноатлантичний альянс може внести більший внесок в регіональну стабільність і боротьбу з міжнародним тероризмом.
“НАТО відіграє ключову роль в боротьбі з міжнародним тероризмом, в тому числі за допомогою навчальних місій в Іраку і Афганістані і в якості члена Глобальної коаліції по боротьбі з ІГІЛ”, – сказав Трамп.
Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів.
- Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, убивши його.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран завдав незначної шкоди американським базам, в результаті ударів ніхто не постраждав