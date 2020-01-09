Про це він сказав під час розмови з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп вважає, що Північноатлантичний альянс може внести більший внесок в регіональну стабільність і боротьбу з міжнародним тероризмом.

“НАТО відіграє ключову роль в боротьбі з міжнародним тероризмом, в тому числі за допомогою навчальних місій в Іраку і Афганістані і в якості члена Глобальної коаліції по боротьбі з ІГІЛ”, – сказав Трамп.

Нагадаємо, у Пентагоні раніше заявили, що причетні до ракетних ударів по аеропорту Багдада (Ірак) і його околицях, в результаті яких за наказом президента Дональда Трампа було вбито командира іранського спецназу “Кудс” генерала Касема Сулеймані. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив Касема Сулеймані.